Mardin'de 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kırsal Bozok Mahallesi'nde 21 Nisan'da Emrah A'nın (38), silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Öte yandan öldürülen Emrah A'nın çobanlık yaptığı, hayvanları aldıktan sonra otlatmaya gideceği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. İlçede 21 Nisan'da silahlı saldırıya uğrayan Emrah A, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

