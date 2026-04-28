Mardin'de 100 ton atık lastiği geri dönüşüme kazandırdı

Mardin'de toplanan 100 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilde yürütülen atık lastik toplama çalışmaları sürüyor. Toplanan lastikler, Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğiyle lisanslı tesislerde geri dönüşüme kazandırılıyor. Bugüne kadar toplanan 100 ton atık lastik yeniden ekonomiye kazandırıldı.

