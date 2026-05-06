Mardin'de 3. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Mardin'de, 153 projenin sergilendiği 3. Bilim ve Teknoloji Festivali'nin açılışı yapıldı.



Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Artuklu Fuar Alanı'nda, 10 ilçeden 420 öğrenci ve öğretmenin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyallerinin sergilendiği festivalin açılışı için tören düzenlendi.



Festivalin açılışında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentin tarih boyunca hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.



Kentin geçmişten günümüze kadar çok sayıda bilim ve ilim insanı yetiştirdiğini dile getiren Akkoyun, "İnşallah bizler de bu topraklarda hem şehrimizi geliştirip güzelleştireceğiz, hem de mirasımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkaracağız. Aynı zamanda geçmişten bize gelen ilmi ve bilimi yine geliştirerek, gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde devredeceğiz. Bugün burada gençlerimiz tarihimizden aldığımız o mirasın nasıl emin ellerde olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyorlar. Dolayısıyla bizler Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sevgili çocuklarımızla, gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de her alanda büyük gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Akkoyun, son 20 yılda özellikle teknoloji alanında önemli ilerlemelerin sağlandığını vurguladı.



Vali Akkoyun, "İnşallah bizler de Mardin'de ülkemizin sağlamış olduğu bu gelişme ivmesinden yeterince nasibimizi alacağız ve bugün gördüğüm kadarıyla her birimiz bu kalkınma hamlesinin bir parçası olmuş durumdayız." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da festivalde, ulusal yarışmalarda kabul görmüş ve derece elde etmiş robotik kodlama, yazılım, kimya, biyoloji, fizik ve teknoloji gibi temalarda hazırlanan 153 projenin sergilendiğini belirtti. Eyyüpkoca, "Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu eserler bilimin ışığında yürüyen bir neslin ülkemizin yarınlarına nasıl yön vereceğinin en somut göstergesi olacaktır." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, beraberindekilerle stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.



Açılışa, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Festival yarın da devam edecek.

