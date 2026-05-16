        Mardin'de 3. Kitap Fuarı açıldı

        Mardin'de düzenlenen 3. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kitap okumanın önemine değindi.

        Vali Akkoyun, üçüncüsünü gerçekleştirdikleri fuarda 50 standın bulunduğunu ve 56 yayınevinin katıldığını söyledi.

        Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Kitap fuarı 16-24 Mayıs tarihleri boyunca tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve velilerimize kitap fuarımıza gelmelerini tavsiye ediyorum. Ailelerimizin çocuklarıyla kitap okumalarını istiyorum. Fuarımız vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık olacak."

        Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere destek olacaklarını belirtti.

        Akkoyun, "Öğrencilerimizin özellikle tatil döneminde kitap okumalarını teşvik etmek ve sağlamak, destek olmak amacıyla 10 bin adet kitap çekini öğrencilerimize, ücretsiz olarak veriyoruz. Her bir çek 200 lira değerinde. Öğrencilerimiz bizlerin vermiş olduğu bu çeklerle ücretsiz olarak kitaplarını alacaklar. Ümit ediyorum yaz döneminde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığının gelişmesi noktasında faydalı olur." ifadelerini kullandı.

        Açılış törenine, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

