Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine saat sınırlaması getirildi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Artuklu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik karar aldığı belirtildi.





Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 yılı nisan ayı olağan UKOME toplantısında, kent ulaşımını rahatlatacak gündem maddelerinin görüşüldüğü ifade edilerek, toplantıda alınan karar doğrultusunda, Artuklu ilçe merkezinden transit geçiş yapan ağır tonajlı araçların belirli saatlerde şehir merkezine girişine kısıtlama getirildiği kaydedildi.



Açıklamada, yeni düzenlemeye göre ağır araçların, saat 07.00 ile 09.00 arasında, akşam ise 16.00 ile 18.00 arasında ilçe merkezinden geçiş yapamayacağı kararının alındığı belirtildi.

