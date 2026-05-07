Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 07.05.2026 - 23:08 Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. (46) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri