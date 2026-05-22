Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nur Mahallesi Ozan Caddesi'nde otel, spor salonu ve iş yerlerinin bulunduğu 10 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 15 kişiyi binadan tahliye etti, mahsur kalan evcil hayvanları çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Bina sakinlerinden Lokman Acar, AA muhabirine, bağırma seslerini duyması üzerine balkona çıktığını, yoğun dumanı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini söyledi.

        Meral Araz da binadan çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz. Kedilerimizi de kurtardılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

        Benzer Haberler

        Mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
        Mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
        İyi Finans, Mardin şubesini hizmete açtı
        İyi Finans, Mardin şubesini hizmete açtı
        Tarihi kent Mardin 9 günlük Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek
        Tarihi kent Mardin 9 günlük Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek
        Dicle Elektrik kaçak elektrik denetiminde ilginç olay Tutanağı reddetti, ik...
        Dicle Elektrik kaçak elektrik denetiminde ilginç olay Tutanağı reddetti, ik...
        Elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber öldü
        Elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber öldü
        Mardin'de SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mardin'de SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti