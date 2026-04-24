        Mardin'de bir köpeğin meme bölgesindeki 1 kiloluk tümör ameliyatla alındı

        Mardin Hayvan Bakımevi'nde bir köpeğin meme bölgesindeki 1 kiloluk tümör gerçekleştirilen operasyonla başarılı bir şekilde alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mardin Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların sağlığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

        Bakımevinde koruma altında bulunan dişi bir köpeğin meme bölgesinde tespit edilen büyük boyutlu tümör, veteriner hekimler tarafından başarıyla alındı.

        Yaklaşık bir saat süren cerrahi müdahale sırasında, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki kitle, çevre dokulara zarar verilmeden titizlikle çıkarıldı.

        Operasyon boyunca ve sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması adına tüm teknik imkanların seferber edildi.

        Ameliyatın ardından müşahede altına alınan ve genel durumu iyi olan köpek, hızlı bir iyileşme sürecine girdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

