Mardin'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılıp yüksekten düşen işçi hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Y.E. (23), elektrik akımına kapılarak üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.E, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.