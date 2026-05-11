Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Derik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Derik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kırsal Pirinçli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde geri manevra yaptığı sırada E.A'ya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de Her Gebeye Bir Ebe uygulaması
        Mardin'de Her Gebeye Bir Ebe uygulaması
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine saat sınırlaması...
        Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine saat sınırlaması...
        Mardin'in saklı güzelliği: GAP Şelalesi
        Mardin'in saklı güzelliği: GAP Şelalesi
        Mardin'de şampiyonluk gecesinin adresi Mardian Mall oldu
        Mardin'de şampiyonluk gecesinin adresi Mardian Mall oldu
        Mardin'de çifte şampiyonluk coşkusu
        Mardin'de çifte şampiyonluk coşkusu
        1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'a coşkulu karşılama
        1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'a coşkulu karşılama