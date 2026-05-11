Mardin'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kırsal Pirinçli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde geri manevra yaptığı sırada E.A'ya çarptı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



