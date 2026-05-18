        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 19:51 Güncelleme:
        D.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Gökçe Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Kumsal Ö'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Sürücünün hayatını kaybeden Kumsal Ö'nün amcası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Geri manevra yapılan otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
        Amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal bebek öldü
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
        Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün kaskına güvercin çarptı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Hepsiburada'dan Mardin Bienali'nde çocukların sanat yolculuğuna destek
