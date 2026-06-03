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        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı

        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı

        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ile Artuklu Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi.

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu.

        Sergiyi gezen Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, emeği geçen kurum yöneticilerine, eğitici ve kursiyerlere teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

        Programa, İl Kültür Turizm Müdürü Vural Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Enstitü Müdürü Tuğba Mungan ve davetliler katıldı.

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