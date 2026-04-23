Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Mardin'de 194 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda hac kafilesinin hareketi öncesinde düzenlenen törene, İl Müftülüğü görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

        Hacı adayı Davut Aksak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacca gitmek için 15 yıldır beklediğini, bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Kutsal toprakları gitmenin heyecanını yaşadığını belirten Aksak, "Özellikle Gazze ve bütün Müslüman ülkeleri için dua edeceğiz." dedi.

        Yusuf Ölek ise 11 yılın ardından isminin çıkmasıyla büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Allah herkese nasip etsin. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır." ifadelerini kullandı.

        Eşi Nursel Ölek de Kabe'ye ilk girdikleri anda ilk dualarının Filistin için olacağını dile getirdi.

        Ali Kumaç da 14 yılın ardından bu yıl ikinci kez hacca gideceğini, yine aynı heyecanı yaşadığını kaydetti.

        İlk kafiledeki hacı adayları ve Müftülük görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi, ağır yaralı
        Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi, ağır yaralı
        Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...
        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...