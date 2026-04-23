Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan Ahmet M. (49) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı. ​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

