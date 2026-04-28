Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışma kapsamında yapılan operasyonlarda 32 bin 580 paket kaçak sigara, 113 kilo nargile tütünü ve 3 bin 740 ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ele geçirildi.



Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

