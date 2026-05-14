Mardin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Midyat-Dargeçit kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon ile Muhyettin A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

