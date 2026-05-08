Mardin'de "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.





Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Mardin Emniyet Müdürlüğü, Mardin Jandarma Komutanlığı, AFAD ve itfaiye personelleri stant açtı.



Stantlarda, trafik kazalarında ve tedbirlerinde kullanılan ekipmanın tanıtımı yapıldı.



Etkinlik alanında okul çağındaki çok sayıda çocuk da bilgilendirildi.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, etkinlikte stantları gezdi, çocuklarla görüştü, onlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.



Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Şefik Kolat, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

