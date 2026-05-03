Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Fırat Mahallesi’nde müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, evde hasara neden oldu.

