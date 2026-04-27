        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de organları gelişmeden doğan bebek tedaviyle sağlığına kavuştu

        Mardin'de organları gelişmeden doğan bebek tedaviyle sağlığına kavuştu

        Mardin'de organları gelişmeden 37 haftalıkken doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan "Reyyan" bebek, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Giriş: 27.04.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Mardin'de organları gelişmeden doğan bebek tedaviyle sağlığına kavuştu

        Mardin'de organları gelişmeden 37 haftalıkken doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan "Reyyan" bebek, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Mardin'de 26 yaşındaki Meha El Ahmed, hamileliğinin 37. haftasında sancılarının başlaması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede 2 kilo 750 gram ağırlığında doğan bebeğe Reyyan adı verildi.

        Bazı organlarının tam gelişmediği tespit edilen ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek kuvöze alınarak solunum cihazına bağlandı.

        Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Hocaoğlu, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Azizoğlu ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feride Mehmetoğlu tarafından uygulanan 57 günlük tedavinin ardından 4 kiloya ulaşan Reyyan bebek, genel sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.

        Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği doğum esnasında ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine aldıklarını söyledi.

        Yenidoğan uzmanları, çocuk cerrahisi ve çocuk kardiyolojisi birimleri ile tedavi ve operasyonların yapıldığını kaydeden Azizoğlu, "Durumu gayet iyi, oksijen ihtiyacı yok. Tamamen anne sütüyle besleniyor. Çekilen MR'larında, beyinde herhangi ciddi bir hasarımız yok." ifadelerini kullandı.

        Uzm. Dr. Hocaoğlu da çok ciddi problemler ile doğan bebeği sağlıklı bir şekilde evine uğurladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

        Anne Ahmed de doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

