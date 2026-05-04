        Mardin'de otomobilin çarptığı sürüdeki 40 koyun telef oldu, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 40 koyun telef oldu, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.05.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Kırsal Akçakaya Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AGF 498 plakalı otomobil, dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 40 koyun telef oldu, araçtaki 2 kişi ile otomobilin çarptığı 15 koyun yaralandı.

        Yaralanan 2 kişi Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

