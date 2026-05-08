Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.



Etkinlik, Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde obeziteye dikkati çekilen afiş ve pankartlarla, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.



Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlarda, vatandaşlara ve yürüyüşe katılanlara sağlıklı yaşam ve yürüyüşün önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.



İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, dünyada büyük bir halk sağlığı sorunu olan obeziteden korunabilmek için fiziksel aktiviteye dikkati çekmek istediklerini söyledi.



Obeziteden korunmanın en iyi iki yolunun sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel hareket olduğuna işaret eden Yavuz, "Fiziksel aktiviteyi hayatımızın orta noktasına koyacağız. Obeziteden korunmak için tüm sağlık kuruluşları ve çalışanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Bütün dünya bu problemle uğraşıyor. Obezite, kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin de birinci nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle hareket etmek ve dengeli beslenmek çok önemli. Bu noktada halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, sağlık çalışanları, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

