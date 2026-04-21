Mardin'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü
Mardin'in Derik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Bozok Mahallesi'nde yaşayan Emrah A. (38), gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Emrah A, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
