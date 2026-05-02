Mardin'de "Sky Adventure" motosiklet yarışı başladı

        Mardin'in tarihi Savur ilçesinde "Sky Adventure" motosiklet yarışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Savur Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ev sahipliğinde, Savur ilçesinde 2 gün sürecek Sky Adventure motosiklet yarışı düzenlendi.

        Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yarışmanın startını verdi.

        İlçenin tarihi ve eşsiz coğrafyasında 3 etapta başlayan yarışa, aralarında Türkiye şampiyonlarının da bulunduğu 32 endura sporcusu katıldı.

        Sporcular, farklı kategorilerde 2 gün boyunca günlük yaklaşık 150 kilometrelik zorlu dağ parkurlarında zamana karşı mücadele edecek.

        Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Savur'daki parkurlar tam bu spora uygun bir doğaya sahip. Bundan sonra da bu spor etkinlikleri her yıl burada yapılmaya devam edecek. Dün bir video paylaştık. Herkes buranın İskoçya olduğunu düşündü. Savur Belediyesi olarak hesaplarımızda buranın İskoçya olmadığını Savur olduğunu belirtmek zorunda kaldık. Muazzam bir doğamız var." ifadelerini kullandı.




        - "Keyif aldığım en büyük yarışlardan biri"

        Geçen yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Sky Adventure motosiklet yarışında Türkiye birincisi olan Bayram Uysal da Savur'u çok beğendiklerini belirtti.

        Doğası, parkurları ve insanlarından çok etkilendiklerini anlatan Bayram Uysal, "Beklediğimden çok daha güzel bir atmosferle karşılaştım diyebilirim. Gerçekten anlatılmaz ve tarifsiz bir duygu. Burada yarışmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten keyif aldığım en büyük yarışlardan biri diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'dan katılan Kayra Su Yazıcı ise 13 yıldır enduro sporcusu olduğunu belirterek, "Parkur çok güzeldi. Biraz zordu. Dün yağmur yağdı. O yüzden parkur bir tık zorlaşmış olabilir ama yine de güzeldi." dedi.

        Açelya Altıntaş da ilk defa geldiği Mardin'e hayran kaldığını dile getirerek, yağışlardan dolayı parkurların biraz zorlaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

