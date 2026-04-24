Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Midyat-Nusaybin kara yolunun Ortaçarşı Mahallesi mevkisinde Mehmet K'nin kullandığı 47 LB 716 kamyon, plaka ve sürücüsün kimliği öğrenilemeyen tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Mehmet K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.