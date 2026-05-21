Mardin'de üreticilere yüzde 70 hibeyle 8 bin arı kovanı

Mardin'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 600 üreticiye 6 bin arılı kovan ve 400 üreticiye 2 bin geleneksel kovan dağıtıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "Arıcılığın Geliştirilmesi, Kırsal Üretimin Desteklenmesi ve Üreticilerin Ekonomik Gelirlerinin Artırılması Projesi" kapsamında arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi.





Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, belediyenin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiğini belirtti.





Arıcılık sektörüne verilen desteğin önemine değinen Akkoyun, kovanların üreticilere yüzde 70 hibeyle dağıtıldığını vurguladı.





Akkoyun, "Bu proje kapsamında belirlenen şartları taşıyan 600 üreticiye kişi başı 10'ar adet olmak üzere toplam 6 bin arılı kovan, 400 üreticiye de kişi başı 5'er adet olmak üzere toplam 2 bin geleneksel kovan teslim ediyoruz. Böylece ilimizdeki arı kovanı varlığını 70 binin üzerine çıkarıyoruz." dedi.



Geleneksel kovan üretiminin Dargeçit’te kurulan atölyede yerel üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Akkoyun, "Hem çiftçimizi destekledik hem de üretim atölyesi kurduk. Burada üretilen kovanları bugün üreticilerimize teslim ediyoruz. Bu şekilde verimli bir döngü oluşturduk ve bunu sürdüreceğiz. şeklinde konuştu.





Akkoyun, devletin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü destekleme politikalarının Mardin'de de etkisini gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:





"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemiz birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerden Mardin de payını alıyor. Tarım ve hayvancılıkta da bu ilerleme kendini net şekilde gösteriyor. Bizler de yerelde bu çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz."

