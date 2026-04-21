Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 13-19 Nisan'da il genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 649 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 gram kokain ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

