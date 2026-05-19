Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin yıl dönümünü büyük bir gururla andıklarını belirtti.





19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık, cesaret, umut ve yeniden dirilişin simgesi olduğunu ifade eden Şahin, Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesinin milletin birlik ve kararlılığı sayesinde tüm yurda yayılarak Cumhuriyet'in temellerini oluşturduğunu kaydetti.





Şahin, gençlerin 19 Mayıs ruhunu en iyi şekilde anlayarak Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

