        Midyat Kaymakamı Kaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Midyat Kaymakamı Kaya'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 09:53
        Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Kaya, mesajında, 19 Mayıs 1919'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda büyük bir kararlılıkla ayağa kalktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.


        Milletin bu kutlu mücadeleyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, çağın gereklerine uygun bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin yarınları adına büyük önem taşımaktadır. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği bu cennet vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşımaktır. İnanıyorum ki gençlerimiz, sahip oldukları azim, inanç ve çalışma kararlılığıyla ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

