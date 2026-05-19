Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mardin Midyat ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.





Hükümet Konağı önündeki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Burada toplanan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla Midyat Stadyumu'na geçti.





Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları ekipleri ve sporcular gösteriler sundu.





Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.





Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.









