        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Midyat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Mardin Midyat ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 19.05.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Hükümet Konağı önündeki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        Burada toplanan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla Midyat Stadyumu'na geçti.


        Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları ekipleri ve sporcular gösteriler sundu.


        Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.


        Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

