        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Midyat'ta tarihi mirasın korunması için restorasyon ve dönüşüm projeleri sürüyor

        Midyat'ta tarihi mirasın korunması için restorasyon ve dönüşüm projeleri sürüyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi mirasın korunması amacıyla restorasyon ve dönüşüm projeleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Özellikle Ulucami ile Akçakaya ve Işıklar mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında, binlerce yıllık taş evler ve tarihi hanlar aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.


        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentin simgesi haline gelen taş mimarinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.


        Şahin, ömrünü tamamlayan betonarme yapılar ile yıkım kararı bulunan binaların yerine, Midyat'ın geleneksel mimarisine uygun yöresel "katori" taşı kullanılarak yeni yapılar inşa edildiğini belirtti.


        Kent estetiğini bozan ruhsatsız yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Şahin, "Halkımızın güvenliği ve şehrimizin kimliğini korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz." dedi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

