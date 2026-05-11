Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Macit, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.



Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.



Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da hazır bulundu.

