Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen sanık ve 3 arkadaşına hapis cezası

        Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen sanık ve 3 arkadaşına hapis cezası

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen kişi ve ona para karşılığı yardım eden 3 sanık, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 23:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen sanık ve 3 arkadaşına hapis cezası

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen kişi ve ona para karşılığı yardım eden 3 sanık, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

        Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Berkant K, olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

        Duruşmada, baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Taşıdığı demir yüksek gerilim hattı ile temas edince akıma kapılıp ağır yar...
        Taşıdığı demir yüksek gerilim hattı ile temas edince akıma kapılıp ağır yar...
        Mardin yapılacak yatırımlarla bölgesel çekim merkezi haline gelecek Yerel K...
        Mardin yapılacak yatırımlarla bölgesel çekim merkezi haline gelecek Yerel K...
        Mardin'de 3. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
        Mardin'de 3. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
        Mardin'de bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        Mardin'de bir araçta 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        Mardin'de inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti