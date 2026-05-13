        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Nusaybin'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Zeynel Abidin Camii bahçesinde Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.


        Vakfın Nusaybin temsilcisi Selman Kardaş, elde edilecek gelirin tamamının yetim ve ihtiyaç sahibi aileler yararına kullanılacağını söyledi.

        Kermesin hayır faaliyetlerine destek amacıyla düzenlendiğini belirten Kardaş, şunları kaydetti:


        "Gönüllü ailelerimizin hazırladığı yemek ve tatlıların satışından elde edilen gelirle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacağız. Nusaybin'de yaklaşık 500 ailemiz yardım bekliyor. Bu ailelerimize ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

