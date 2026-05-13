Nusaybin'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.



Zeynel Abidin Camii bahçesinde Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.





Vakfın Nusaybin temsilcisi Selman Kardaş, elde edilecek gelirin tamamının yetim ve ihtiyaç sahibi aileler yararına kullanılacağını söyledi.



Kermesin hayır faaliyetlerine destek amacıyla düzenlendiğini belirten Kardaş, şunları kaydetti:





"Gönüllü ailelerimizin hazırladığı yemek ve tatlıların satışından elde edilen gelirle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacağız. Nusaybin'de yaklaşık 500 ailemiz yardım bekliyor. Bu ailelerimize ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."







