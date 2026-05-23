Rus seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'daki kültür turizmine çevirdi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/AZİZ ASLAN - Rusya'nın önde gelen seyahat acentelerinin sahipleri ve tur operatörü temsilcileri, gezip hayran kaldıkları Güneydoğu'nun kültürünü, tarihini ve turistik değerlerini ülkelerinde tanıtacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Rusya'dan seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkililerine yönelik Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan tur düzenlendi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla düzenlenen gezide, Rus seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkilileri, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.



Mardin'de de birçok medeniyetin izlerini taşıyan Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Cami, Mor Yakup Kilisesi ve konaklar başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı, ayrıca tarihi sokak ve caddeleri gezen turizmciler, ardından Diyarbakır'a geçti.



Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden turizmciler, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de aralarında bulunduğu tarihi mekanları görme fırsatı buldu.



Mezopotamya'nın kadim şehirlerindeki tarihi ve kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulan seyahat acentesi temsilcileri, bölgenin zengin mutfak kültürünü de yakından tanıdı.



Bölgenin tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmine ilişkin bilgi alan ve gezdikleri yerlere hayran kalan katılımcıların, ülkelerinde tanıtım yaparak turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.



- "Özellikle tarihi seven turistler için çok dikkat çekici bir bölge"



Rusya seyahat acente yetkilisi Ekaterina Firsova, AA muhabirine, bölgenin yemekleri, tatlıları ve yöresel lezzetlerini çok beğendiklerini söyledi.



Türkiye'nin tarihi ve kültürüyle çok ilgilendiğini belirten Firsova, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi çok seviyoruz. Yeni geldiğimiz bu bölgeyi de çok sevdik. Daha önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni araştırdım. Mezopotamya bölgesi özellikle Rus turistler için yeni bir bölge çünkü bölgeyi çok az biliyorlar. Genellikle sahil kesimlerine gidiyoruz. Fakat bu bölge tamamen farklı bir kültür ve tarih. Buraya bir kez daha gelip tamamen bölgeyi öğrenip daha sonra buraya tur göndermeyi düşünüyorum. Buna ilişkin planlamalarımız var. Özellikle tarihi seven turistler için çok dikkat çekici bir bölge. Rus turistler Ege ve Akdeniz bölgelerine daha çok alıştılar ve oraya hakimler. Burası da tamamen farklı bir atmosfer ve çok hoşumuza gitti."



- "Rus turistler kültür turlarını çok seviyor"



Victoria Korolevskaya da Türkiye'de bulunmaktan ve bölgeyi gezmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Çok zengin bir kültüre sahip bölgenin tarih ve kültürünü gördüklerini anlatan Korolevskaya, şunları kaydetti:



"Rus turistler Ege Bölgesi'ni çok iyi biliyor ama artık oralara çok fazla hakim oldukları için yeni destinasyon ve yeni bölgeler arıyorlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla tarihi yer var. Bunun Rus turistlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok güzel yerler gördük. Daha sonra Mardin'i gezdik. Buralar çok farklı, güzel ve yemekleri lezzetli. Rus turistler kültür turlarını çok seviyor. Buraların tanıtılması ve organizasyonların yapılması gerekli. Buraya çok fazla Rus turist gelir. Bu tarihi ve kadim yerleri korudukları ve ziyarete uygun hale getirerek görme imkanı sağladıkları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz."



Anna Dlougaya ise Diyarbakır'a ilk kez geldiğini belirterek, bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bölgeye tekrar geleceğini anlatan Dlougaya, "Daha önce Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illerde bulundum. Bu bölgenin tarihi çok zengin. Bölgeyi merak ediyordum ve gelmeyi planlıyordum. Bu gezi benim için büyük bir şans oldu. Turizm ve gastronomiyi gezdiğimiz illerde gördük. Bu illerin lezzetlerini de tattık. Bölge çok farklı bir destinasyon ve buralara misafirlerimizi tur paketleriyle göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



Natalia Ivanova da bölgede tarihi yerleri gezdiklerini ifade ederek, insanı derinden etkileyen mekanların bulunduğunu belirtti.



Bölgeyi daha önce bilmediklerini aktaran Ivanova, "Mutlaka buralara turist getireceğim. Türkiye'nin daha çok sahil kesimlerini biliyoruz ve oralarda tatil yapıyorduk. Burayı yeni bir destinasyon olarak görüyoruz. Bölgede misafirperverliği de gördük. Herkes bizi karşılamaktan ve görmekten çok mutluydu. Bu durum bizim ve göndereceğimiz misafirlerimiz için çok önemli bir etken." diye konuştu.

