Silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak için Mardin'de kütüphane kurdu

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün adı, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki okulda oluşturulan kütüphaneye verildi.



Terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde 28 Nisan 2023'te düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün silah arkadaşları, Kızıltepe ilçesindeki Yenikent İlkokulu'nda 13 bin kitaplık kütüphane kurdu.



Şehidin isminin verildiği kütüphanenin açılışı dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, törende yaptığı konuşmada, kütüphanelerin okulun kalbi görevini taşıdığını söyledi.



Şehidin manevi huzurunda çocuklara eşsiz bir hazine kazandırıldığını dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:



"Bizim köklerimiz ne kadar çok sağlam olursa ülkemizin aydınlık yarınları da o kadar başarılı ve o kadar ışık dolu olacaktır. Bundan sonra öğretmenlerimizin görevi çocuklarımızı bu kütüphaneden en iyi şekilde faydalandırmak. Çocuklarımızı bilimin ışığında, tarihimizin bilincinde, milli ve manevi değerlere bağlı saygılı birer birey olarak yarınlara hazırlamak bu ülkenin geleceğine konulan bir tuğla taşıdır."



Şehidin silah arkadaşları adına konuşan Kızıltepe Jandarma Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Kenan Ibrık da kahraman arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde ismini ölümsüzleştirmek istediklerini belirtti.



Şehit arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını anlatan Ibrık, şöyle konuştu:



"Bir askerin en büyük mirası, uğruna can verdiği vatanı, bir milletin en büyük gücü ise yetişmiş, okuyan ve vatanını tanıyan evlatlarıdır. Şehidimiz bu toprakların huzuru için en değerli varlığını, canını feda etti. Bizler de bugün bu kütüphaneyi açarak diyoruz ki, onun mücadelesi artık kalemle, kitapla ve bilgiyle devam edecek. Bu kütüphane, Kızıltepe'nin evlatlarına ışık olacak. Sevgili öğrenciler, bu raflardaki her kitap, size emanet edilen bu vatanın birer parçasıdır. Sizler okudukça, kendinizi geliştirdikçe ve bu ülkeye faydalı bireyler oldukça şehidimizin ruhu şad olacaktır. Unutmayın ki merminin durduramadığı karanlığı ancak bilginin aydınlığı yok edebilir."



Törende, öğrenciler şiir okudu, şehitler için dua edildi.



Daha sonra şehidin ablası Şerife Şentürk, Kaymakam Abdullah Şahin ve davetliler kütüphanenin açılışını yaptı.



Öğrencilerin çizdiği şehit Gündüz'ün resmini alan Şentürk, duygulu anlar yaşadı.



Şentürk, şehidin silah arkadaşlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, "Böyle bir girişime adım attıkları için gururlandırdılar, onurlandırdılar. Çok memnun oldum, yüreğinize sağlık." diye konuştu.



Kaymakam Şahin de vatan için canını feda eden şehitlere minnettar olduklarını belirterek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında ve hizmetlerinde olduklarını vurguladı.



Törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Barış Cengiz, Şehit İlker Düzova Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kamil Aksoy, Mardin 1. İdare Mahkeme Başkanı Dr. Halil Yolal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

