Tarihi kent Mardin 9 günlük Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi yapılarıyla ilgi çeken Mardin'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklar tamamlandı.



"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen, cami, kilise, manastır, medrese gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kadim kentte, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçinin gelmesi öngörülüyor. Bölgedeki otel, misafirhane ve tesislerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.



Zengin tarihi dokusuyla turizmin gözde illeri arasında bulunan Mardin'de otellerde bayram tatili için doluluk yüzde 90'ı aştı.



Bayram tatilini Mardin'de geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler, tarihi sokak ve caddelerde yürüme, "Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" olarak nitelendirilen manzarayı izleme, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı görme fırsatı bulacak.



- "Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"



Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatiliyle bölgede turizm hareketliliğinin artacağını söyledi.



Daha önce rezervasyonların yapıldığını, bayram tatilinin sezona denk gelmesiyle otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını bildiren Paşaoğlu, "Tabiri caizse artık iki bayramı bir arada yaşayacağız." dedi.



Aslan Paşaoğlu, şöyle konuştu:



"Personelimizle, yemeklerimizle, yöresel kıyafetlerimizle gerekli hazırlıklarımız tamamlandı. Çok keyifli bir bayram geçireceğimizi düşünüyoruz. Mardin'de oteller dolduktan sonra misafirlerimizi Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa gibi çevre illerimize yönlendiriyoruz. Kapasiteyi aştık. Mardin'in harika, hiçbir yerde bulunmayan özel bir mimarisi var. Mardin kültür şehri. Mardin'de birçok dil, din, ırk bir arada yaşıyor. Güzel bir mozaik oluşmuş. Bunu görmek isteyenler var. Ayrıca gastronomi konusunda da çok güzel mutfaklarımız var. Şu anda hazırız, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Mardin'in mimarisi görselliğe, yöresel yemekleri de damağa hitap ediyor. Mardin'i görmeyenleri kente davet ediyoruz. Mutlaka gelsinler, bu güzelliği yaşasınlar."



- "İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz"



Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar da Mardin'de son yılların en yoğun dönemini yaşadıklarını belirtti.



Bayram tatilinin 9 günlük olmasıyla son zamanlarda ilgi odağı alan Mardin'e taleplerin daha da arttığını vurgulayan Sincar, şunları kaydetti:



"Şimdiden konaklama yerlerimiz ve uçak seferleri dolu. Seyahat acenteleri olarak misafirlerimize en güzel şekilde gezdireceğiz. Bayram tatilinde aşırı yoğun olacağı için şimdiden tatlı bir yorgunluk yaşayacağımızın farkındayız. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Rezervasyonlar, talepler çok yoğun. Hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Bu da hem buraya gelen misafirlerimize hem de turizm paydaşlarına çifte bayram yaşatacaktır."



Rehber Reşit Akgünüş ise yoğunluğun şimdiden başladığını, Karadeniz'den bölgeye tur düzenlediklerini dile getirerek, "Büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle bölgemiz son yıllarda büyük bir turist akınına uğruyor. Bayram tatilinde bu daha da yoğunlaşacak." dedi.



Gökhan Kaplan da bayram tatili öncesi kenti ailesiyle gezmeye geldiklerini, kentin tarihi ve kültüründen çok etkilendiklerini ifade etti.



Ailesiyle kenti çok beğendiklerine dikkati çeken Kaplan, herkesin Mardin'i görmesi gerektiğini anlattı.



Almanya'dan gelen Rukiye Yalçın ise Mardin ve doğu şehirlerini gezdiklerini belirterek, Mardin'i çok beğendiklerini kaydetti.

