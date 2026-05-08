        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri "Vakıf Haftası" dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, "Vakıf Haftası" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs'ta kutlanan Vakıf Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Batman'daki Şevket Başak Cami, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Cami ve Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi ile Bingöl'deki Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde "vakıf ecdatları" için mevlit okutuldu, katılımcılara lokum ikramında bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldığını belirtti.

        Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserin açılışını yaptığını belirten Demir, geçmişin emanetini geleceğe taşıyan bu eserlerin vakıf mirasının canlı birer örneği olarak toplumla buluştuğunu aktardı.

        Demir, Vakıf Haftası kapsamında sorumluluk alanlarındaki Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Batman'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

        Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmuş bir gelenek olduğunu ve geçmişten bugüne birçok insanın hayatına dokunan vakıfların bu etkiyi sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, "Merhameti, paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan vakıf medeniyetimiz, şehirlerimizin hafızasını, kimliğini ve ruhunu asırlardır ayakta tutuyor. Camilerden kütüphanelere, külliyelerden kervansaraylara uzanan bu büyük mirası korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vakıflar, sadece tarihi eserlerin korunmasını değil, toplumun birlik ve dayanışmasını da ifade eder. Geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuz olan vakıf kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
