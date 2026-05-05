        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Yarım ton atıkla yaptığı güvercin heykeliyle dünya barışı için mesaj veriyor

        Yarım ton atıkla yaptığı güvercin heykeliyle dünya barışı için mesaj veriyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğa bilincine dikkati çekmek amacıyla yaklaşık yarım ton metal atık kullanarak hazırladığı güvercin heykeliyle dünya barışı için de mesaj veriyor.

        Giriş: 05.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun olan Nurettin Çakmak, merkez Artuklu ilçesindeki evinin altında kurduğu metal atık atölyesinde, doğaya, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek için atıklardan heykeller yapıyor.

        Yaptığı heykelleri özel şirketler ile müze ve kurumlara hediye eden Çakmak'ın yeni eseri güvercin heykeli oldu.

        Öncelikle atölyesinin duvarına güvercin resmi yapan 3 çocuk babası Çakmak, daha sonra topladığı tarımda kullanılan aletler ile disk, fren parçaları, zincir ve somun gibi metal malzemelerle kümes hayvanlarının arasında güvercin heykelinin yapımına başladı.

        Çakmak, yaklaşık 6 ay titizlikle yürüttüğü çalışmayla hazırladığı yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığındaki heykeli, Midyat ilçesinde bulunan Haşimoğlu Atık Entegre AŞ bünyesindeki Atık Müzesi'ne bağışladı.

        - "Güvercin Mardin ile özdeşleşmiş bir simge"

        Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tezli yüksek lisans yapan Çakmak, AA muhabirine, kentte 30 yıldır doğa bilincine ve çevre kirliliğine dikkati çekmek için sanatsal çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Atölyesinde de yaklaşık 5 yıldır eserler hazırladığını anlatan Çakmak, bugüne kadar metal atıkları geri dönüşüme kazandırıp, aylar süren emekle şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık), geyik, nesli tükenen Kauai kuşu gibi 30'dan fazla eser yaparak Türkiye'nin farklı bölgelerinde sergilediğini belirtti.

        Çakmak, yeni eserinin yine metal atıklarla hazırladığı Mardin ve barışla özdeşleşen "güvercin heykeli" olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:


        "Çalışmalarımın arasında güvercin olmaması bir eksiklikti benim için. Karar verdim ve 6 ay önce Mardin güvercini yapmak için çalışmaya başladım. 6 ayda gördüğünüz bu güzel eseri yaptım. Güvercin, Mardin ile özdeşleşmiş bir simge. Mardin'in tarihi yapılarına baktığınızda çoğu yerlerde güvercin rölyefini görürsünüz. Mardin, göklere komşu bir kent olması açısından güvercin için bir mesken haline gelmiş. Dolayısıyla bunu işlememek olmazdı."

        - "Dünyanın daha barışçıl olması için mesaj vermeye çalışıyorum"

        Çalışmalarında çevre bilincine dikkati çekmek için metal atık kullandığına işaret eden Çakmak, aynı zamanda dünyada hayvanların yaşam alanlarının daraldığını, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

        Çakmak, hazırladığı güvercin heykelinde daha çok mekanik parçalar kullandığını, 50'den fazla atık ürün türünü görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

        Tarımda kullanabilecek malzemelere de eserinde yer verdiğini anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

        "Görünür olması açısından büyük olması gerekiyordu. Yaklaşık 2,5 metre boyunda yaptım. 500 kilogramın üzerinde malzeme kullandım. Daha sağlam olması için biraz daha büyük parçalar olmasına önem verdim. Çevremiz, doğamız maalesef kirleniyor. Farkındalık yaratma açısından böyle bir eser yapmaya çalıştım. Dünyanın birçok yerinde savaşlar yaşanıyor. Güvercin barışı da simgeliyor. Güvercinin ağzındaki zeytin dalı ile dünya barışı için de mesaj vermek istedim. Bir an önce dünyada barışın egemen olmasını arzu ediyoruz. Daha adil, daha barışçıl bir dünya istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

