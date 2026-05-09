5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı

Mersin'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 882 sporcunun katılımıyla başladı.



Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun başlangıç işareti, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Sahili'nde verildi.



Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus ve Tacikistan'tan atletler mücadele ediyor.



Sporcular, 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkurunda koşacak.



Parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar kabartmaları ve Kanlı Divane Ören Yeri bulunuyor.

