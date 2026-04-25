AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığınca "Birlik ve Beraberlik" etkinliği düzenlendi

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından "Birlik ve Beraberlik" etkinliği gerçekleştirildi. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte ilçedeki 71 mahalleyi temsilen 71 kazanda odun ateşinde pişirilen yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte sanatçı Celal Karatüre de vatandaşlara ilahi dinletisi sundu. AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlendikleri etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

