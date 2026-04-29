Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.



Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karaduvar Mahallesi'ndeki marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketleri karşılaştırdı.



Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivasoğlu, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ve güvenle alışveriş yapabilmesi için 7 gün 24 saat sahadayız." ifadesini kullandı.

