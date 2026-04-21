Akdeniz'de çocuk parkındaki oyun gruplarına zarar verildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parkta çocuk oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.



Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Sakarya Parkı'ndaki oyun grupları, gece saatlerinde parka gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede parktaki bazı oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiğini tespit etti.



Açıklamada, zarar gören oyun gruplarının yenilenmesi için çalışma başlatıldığı ve en kısa sürede yeniden çocukların kullanımına sunulacağı bildirildi.



