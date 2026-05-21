Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz sağanaktan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sağanaktan etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Deniz, sağanakta Ören Mahallesi'ndeki Sultan Çayı'nın taşması sonucu su altında kalan bölgeleri ziyaret etti. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Deniz, hasar oluşan bahçe ve seraları gezdi. Deniz, yağıştan etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

