Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Başsavcı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti

Anamur Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti. Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyarette, ilçedeki adli olaylar, basınla yürütülen istişareli çalışmalar ve doğru haberin kamuoyuna ulaştırılmasının önemi ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.