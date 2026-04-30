Anamur Kaymakamı Kemal Duru, şehit ailelerine ziyarette bulundu
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, şehit ailelerini ziyaret etti.
Duru, 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda 2018'de şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un annesi Ümmü, babası Mehmet Kuş ile bir araya geldi.
Daha sonra Mardin'de 1997'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Selçuk Bal'ın kardeşi Ali Bal ile görüşen Duru, ziyaretlerinde ailelerle sohbet etti.
Duru, yaptığı açıklamada, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.
