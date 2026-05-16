Anamur Kaymakamı Kemal Duru, tarım işçileriyle bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, tarım işçilerini kaldıkları konteynerlerde ziyaret etti.
Kaymakam Duru, Kanlıören Mahallesi'ndeki tarım işçileriyle bir araya geldi.
Konteynerlerde 480 tarım işçisinin yaşadığını belirten Duru, yerleşkede tüm kamu hizmetlerinin sağlandığını ifade etti.
Anamur Mevsimlik Tarım İşçileri Çalıştıranlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Temel de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Programa, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mevsimlik tarım işçisi ve aileleri katıldı.
