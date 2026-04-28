        Anamur Müftülüğü personelinden Sarıkeçili Yörükleri'ne ziyaret

        Anamur Müftülüğü personelinden Sarıkeçili Yörükleri'ne ziyaret

        Anamur Müftülüğü personeli, havaların ısınmasıyla Konya-Karaman sınırındaki yaylalara göç etmeye başlayan Sarıkeçili Yörükleri'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri'nden Ali Uçar ve ailesi, göç güzergahındaki Gülnar ilçesi Bardat Yaylası'nda mola verdi.

        Aileye ziyarette bulunan Müftülük ekibi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap ve dergiler hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Uçar, "Göç yollarındaki dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu hayatın içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu yaşamı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

