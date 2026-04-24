Anamur'da polis hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinde görevli polisler, Anamur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Ekipler, polis maskesi verip sohbet ettiği çocukların bayramını kutladı.

