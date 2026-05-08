Bozyazı 'da Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Bozyazı Limanı girişinde "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.



Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, etkinlikte, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, toplumda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.



Programa İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün de katıldı.



