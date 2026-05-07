Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozyazı İlkadım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Ekipler, servis kullanımı ve okul çevresinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Akülü arabalara bindirilen öğrencilere, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı da uygulamalı olarak anlatıldı.



